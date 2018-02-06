На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в 21 км от города Хуалянь одноименного уезда на Тайване, сообщает во вторник Геологическая служба США.

Очаг землетрясения залегал на глубине 9,4 км. Землетрясение произошло в 15.50 по UTC (18.50 по мск). Сообщений о жертвах землетрясения пока не приводится.

Западные и местные СМИ сообщают о многочисленных разрушениях. По данным телеканала "Скай-Ньюс", в Хуаляне обвалилось здание гостиницы.

"Стрейтс таймс" передает, что обрушилось несколько зданий, и под обломками разрушенных зданий находятся люди. По данным издания, в городе паника, нарушена работа электросетей, сообщается также об утечках газа.