Российский экспорт вооружений в 2017 году превысил $15 млрд - Кожин

Россия, по предварительным данным, в 2017 году поставила вооружения и военную технику на сумму более $15 млрд, сообщил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) Владимир Кожин.
"Предварительно план поставок на 2017 год был выполнен и составил примерно $15 млрд, вероятно, даже чуть больше. Общий портфель не снижается, несмотря ни на что, он составляет около $45 млрд. А новых контрактов на поставку вооружения, военной техники, оказание профильных услуг в 2017 году заключено на сумму более $16 млрд", - сказал В.Кожин в интервью, которое публикует в среду "Коммерсант".
По его словам, "планы, которые ставились, реализуются". "Часть контрактов буквально в последние дни декабря выполнялась, шли отгрузки продукции", - отметил В.Кожин.
Он также подчеркнул, что в 2017 году довольно сильно изменилась география потенциальных партнеров РФ в сфере военно-технического сотрудничества.
"Мы начали не просто разговаривать, но и заключать контракты, проводить серьезную предконтрактную работу со странами, которые раньше или очень мало закупали у России, или не закупали вообще, например Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Нигер", - сказал помощник президента РФ по вопросам ВТС.
Алиев провел встречу с посредниками по Карабаху
Баку и Берлин провели политические консультации, обсудили карабахское урегулирование
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 120 раз - Минобороны Азербайджана
Баку и Будапешт во II полугодии 2018г проведут заседание МПК – посол в Азербайджане
Китайская China CAMCE Co привлечет $140 млн. на развитие агропарка в Азербайджане
ГКИВ представит правительству предложения по приватизации электростанций в Азербайджане
Габала станет столицей туризма исламского мира в 2020 году
Цены на отдых в Турции в 2018 году могут вырасти на 15%
Азеригаз в январе газифицировал около 70 многоэтажных новостроек
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Баку отметили 100-летие азербайджанского и советского композитора Кара Караева
В Азербайджане прошли очередные два тура Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»