Российский экспорт вооружений в 2017 году превысил $15 млрд - Кожин

Россия, по предварительным данным, в 2017 году поставила вооружения и военную технику на сумму более $15 млрд, сообщил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) Владимир Кожин.

"Предварительно план поставок на 2017 год был выполнен и составил примерно $15 млрд, вероятно, даже чуть больше. Общий портфель не снижается, несмотря ни на что, он составляет около $45 млрд. А новых контрактов на поставку вооружения, военной техники, оказание профильных услуг в 2017 году заключено на сумму более $16 млрд", - сказал В.Кожин в интервью, которое публикует в среду "Коммерсант".

По его словам, "планы, которые ставились, реализуются". "Часть контрактов буквально в последние дни декабря выполнялась, шли отгрузки продукции", - отметил В.Кожин.

Он также подчеркнул, что в 2017 году довольно сильно изменилась география потенциальных партнеров РФ в сфере военно-технического сотрудничества.

"Мы начали не просто разговаривать, но и заключать контракты, проводить серьезную предконтрактную работу со странами, которые раньше или очень мало закупали у России, или не закупали вообще, например Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Нигер", - сказал помощник президента РФ по вопросам ВТС.