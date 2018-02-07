Трамп дал указание Пентагону провести военный парад в День независимости - СМИ

Президент США Дональд Трамп дал указание министерству обороны и Белому дому подготовить план проведения военного парада в День независимости - 4 июля, сообщило издание Washington Post .

Оно отмечает, что президент принял такое решение после того, как наблюдал военный парад в Париже в июле минувшего года, который произвел на него глубокое впечатление.

Указание о подготовке парада, пишет Washington Post, Д.Трамп дал 18 января во время встречи с военным руководством в Пентагоне.

Издание сообщает, ссылаясь на собственный источник, что работа по подготовке парада "начата на высоком уровне представителей военных".

Сообщение Washington Post подтвердил представитель Белого дома, который сказал журналистам, что проведением парада Д.Трамп намерен продемонстрировать благодарность населения страны военным за то, что те, рискуя жизнями, отстаивают безопасность Америки.