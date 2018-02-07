Россия и Турция обсуждают возможности технологического сотрудничества по С-400 - Кожин

Россия и Турция ведут переговоры о расширении контракта по зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400, обсуждаются возможности технологического сотрудничества, сообщил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"На данном этапе мы говорим исключительно о поставке этого вооружения, но турецкая сторона активно говорит о развитии, переходе на производство элементов системы на территории Турции", - сказал В.Кожин в интервью газете "Коммерсант".

При этом, по его словам, "и первый этап уже подразумевает глубокую интеграцию: это ведь не просто отгрузка, но и обучение большого количества людей обращению с этой новой техникой". "Это постоянная кооперация, взаимодействие, создание ремонтных баз комплексов. То есть сотрудничество не на год, не на два, а большую перспективу, элемент доверия совершено другой, уже не просто на словах, а на деле", - отметил помощник президента РФ.

"Это позволяет полагать, что непростые периоды во взаимоотношениях России и Турции больше не повторятся. Поэтому, конечно, мы были заинтересованы в расширении этого контракта. Он подписан, он абсолютно взаимовыгоден, он продолжительный, и сейчас идут переговоры по второй фазе проекта, касающейся возможностей технологического сотрудничества", - добавил В.Кожин.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия согласилась с пожеланиями Анкары при заключении контракта о поставках ЗРС С-400. "Мы провели переговоры с рядом государств и, наряду с ценой, обсуждали вопрос передачи технологий. Россия ответила на наши ожидания", - сказал Р.Т.Эрдоган.

Он уточнил, что Россия согласилась с приемлемой для Анкары ценой и сроками поставок ЗРС, а также с вопросами организации совместного производства и передачи технологий.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.