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Дальнее зарубежье 07.02.2018 08:50

Палата представителей одобрила продление финансирования правительства США до 23 марта

Палата представителей конгресса США вечером во вторник по местному времени одобрила законопроект о продлении временного финансирования деятельности федерального правительства страны до 23 марта, свидетельствуют итоги голосования.

"За" документ проголосовали 245 конгрессменов, "против" - 182.

Законопроект направлен на рассмотрение в сенат. Спикер палаты представителей Пол Райан призвал демократов в сенате отказаться от обструкции в вопросе с финансированием.

"Я вам напомню, что единственная причина, из-за которой у нас нет полного соглашения по бюджету, заключается в том, что демократы продолжают удерживать в заложниках финансирование для нашего правительства из-за не связанных с ним вопросов", - заявил П.Райан.

Три недели назад сенаторы-демократы не поддержали законопроект о продлении финансирования, что привело к трехдневной остановке работы федерального правительства США.

Срок нынешнего финансирования деятельности правительства истечет в четверг, 8 февраля.

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Тэги: КОНГРЕСС, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]