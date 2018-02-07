Палата представителей одобрила продление финансирования правительства США до 23 марта

Палата представителей конгресса США вечером во вторник по местному времени одобрила законопроект о продлении временного финансирования деятельности федерального правительства страны до 23 марта, свидетельствуют итоги голосования.

"За" документ проголосовали 245 конгрессменов, "против" - 182.

Законопроект направлен на рассмотрение в сенат. Спикер палаты представителей Пол Райан призвал демократов в сенате отказаться от обструкции в вопросе с финансированием.

"Я вам напомню, что единственная причина, из-за которой у нас нет полного соглашения по бюджету, заключается в том, что демократы продолжают удерживать в заложниках финансирование для нашего правительства из-за не связанных с ним вопросов", - заявил П.Райан.

Три недели назад сенаторы-демократы не поддержали законопроект о продлении финансирования, что привело к трехдневной остановке работы федерального правительства США.

Срок нынешнего финансирования деятельности правительства истечет в четверг, 8 февраля.