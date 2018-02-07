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СНГ 07.02.2018 09:13

Иностранец, разыскиваемый за экстремизм в одной из стран СНГ, задержан в Киргизии

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал иностранного гражданина, разыскиваемого в одной из стран СНГ за экстремистскую деятельность.

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ, 2 февраля в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по розыску и задержанию сторонников международной террористической организации при попытке пересечения государственной границы задержан иностранный гражданин 1978 года рождения.

"Он разыскивается за экстремистскую деятельность в одной из стран СНГ", - подчеркнул собеседник агентства.

"Установлено, что задержанный по указанию эмиссаров международных террористических организаций занимался формированием подпольных террористических и деструктивно-политических групп на территории одной из стран СНГ с целью дестабилизации общественно-политической ситуации и дальнейшей организации вооруженного "джихада", - заявил представитель киргизской спецслужбы.

По его словам, проводятся дальнейшие необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КИРГИЗИЯ, СНГ, ЭКСТРЕМИЗМ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]