Иностранец, разыскиваемый за экстремизм в одной из стран СНГ, задержан в Киргизии

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал иностранного гражданина, разыскиваемого в одной из стран СНГ за экстремистскую деятельность.
Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ, 2 февраля в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по розыску и задержанию сторонников международной террористической организации при попытке пересечения государственной границы задержан иностранный гражданин 1978 года рождения.
"Он разыскивается за экстремистскую деятельность в одной из стран СНГ", - подчеркнул собеседник агентства.
"Установлено, что задержанный по указанию эмиссаров международных террористических организаций занимался формированием подпольных террористических и деструктивно-политических групп на территории одной из стран СНГ с целью дестабилизации общественно-политической ситуации и дальнейшей организации вооруженного "джихада", - заявил представитель киргизской спецслужбы.
По его словам, проводятся дальнейшие необходимые оперативно-розыскные мероприятия.
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