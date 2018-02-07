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Дальнее зарубежье 07.02.2018 09:27

Сирийские военные утверждают, что ответили на удар Израиля по провинции Дамаск - СМИ

Силы сирийской ПВО ответили на авиаудар Израиля, который в Дамаске назвали "новым актом агрессии", сообщили государственные СМИ Сирии в среду.

По их данным, самолеты ВВС Израиля осуществили налет на исследовательский центр в районе Джамрая (провинция Дамаск).

Тем временем, по сообщениям зарубежных СМИ, исследовательский центр подвергся ракетному обстрелу со стороны Израиля, были зафиксированы три взрыва.

Вместе с тем, сирийские СМИ не конкретизируют заявление, которое прозвучало по государственному телевидению.

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Тэги: СИРИЯ, ПВО, ИЗРАИЛЬ, АВИАУДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]