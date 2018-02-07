Сирийские военные утверждают, что ответили на удар Израиля по провинции Дамаск - СМИ

Силы сирийской ПВО ответили на авиаудар Израиля, который в Дамаске назвали "новым актом агрессии", сообщили государственные СМИ Сирии в среду.

По их данным, самолеты ВВС Израиля осуществили налет на исследовательский центр в районе Джамрая (провинция Дамаск).

Тем временем, по сообщениям зарубежных СМИ, исследовательский центр подвергся ракетному обстрелу со стороны Израиля, были зафиксированы три взрыва.

Вместе с тем, сирийские СМИ не конкретизируют заявление, которое прозвучало по государственному телевидению.