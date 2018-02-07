Соединенным Штатам не следует выступать против реализации проекта "Северный поток-2", поскольку противодействие строительству газопровода не отвечает американским интересам, пишет журнал Foreign Policy.

"В конечном итоге, противодействие строительству "Северного потока" является напрасной тратой времени во вред американским интересам", - подчеркивает издание.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон недавно в Варшаве заявил, что США рассматривают строительство газопровода как "подрыв энергетической безопасности и стабильности Европы", напоминает журнал.

В то же время, он отмечает, что "представители обеих партий (в конгрессе - ИФ) не считают, что сопротивление Вашингтона строительству "Северного потока" является правильным".

В качестве подтверждения автор пишет: "Важно понимать, что идею строительства газопровода горячо поддерживают не только в Москве, но и в Берлине. Маловероятно, что Вашингтон сможет поколебать решение германского правительства, поскольку газопровод и расширение прямых поставок газа из России пользуется широкой политической поддержкой", - заявляет автор публикации.

Таким образом, отмечает он, "Вашингтону следует выступать против европейских союзников только по жизненно важным вопросам", каковым газопровод не является.

Он напоминает, что в 1982 году США уже выступали против строительства СССР газопровода в Германию и Францию, однако стало ясно, что подходы Америки и Европы к торговле с СССР различны и Европа "будет двигаться вперед, несмотря на оппозицию со стороны США".

"В подходе Западной Европы к торговле с Россией с тех пор ничего не изменилось", - заявляет журнал.

Еще одним фактором является растущая потребность экономики Европы в газе.

"Европа не может обеспечить свою энергетическую безопасность, отказавшись от российского газа, Напротив, ей нужны дополнительные объемы из различных источников", - говорится в публикации, и указывается, что "к сожалению, российский газ не может быть заменен поставками сжиженного газа из США".

"Более того, даже такие страны, как Литва, построившие мощности для импорта сжиженного газа, продолжают испытывать нужду в российских поставках из-за значительной разницы в цене на сжиженный газ и трубопроводный", - пишет автор.

Он считает, что "попытки Вашингтона заставить Россию продолжить поставки газа в Европу по украинскому газопроводу также подрывают энергетическую безопасность Европы". Примером тому являлись неоднократные прекращения поставок российского газа через Украину из-за украинских невыплат за газ и российско-украинского конфликта. Строительство "Северного потка-2" приведет к тому, что страной-транзитером может стать "более стабильная" Германия, а "германско-российская торговля является важным фактором стабильности Европы".

"Да, утратив роль транзитера газа, Украина потеряет один из геополитических рычагов влияния на Россию, но США и Евросоюз не могут учить Москву действовать по рыночным правилам в вопросах торговли газом с Европой, а затем блокировать проект, служащий геополитическим целям", - отмечает журнал.