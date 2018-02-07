Руководители ЕС встретятся с президентом Турции 26 марта в болгарской Варне

Официальный представитель главы Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн объявил во вторник, что 26 марта в болгарской Варне пройдет встреча президента Турции с председателями Евросовета и Еврокомиссии и премьер-министром председательствующей в Совете ЕС Болгарии.
"Встреча ЕС - Турция с участием председателя Европейского совета (Дональда) Туска, (президента Турции) Реджепа Тайипа Эрдогана, (председателя Еврокомиссии Жан-Клода) Юнкера и (премьер-министра) Бойко Борисова запланирована на 26 марта в Варне, в Болгарии, для обсуждения отношений между ЕС и Турцией, а также региональных и международных вопросов", - сообщил пресс-секретарь в своем "Твиттере".
Он приложил копию письма-приглашения Р.Т.Эрдогану, подписанного Д.Туском и Ж.-К.Юнкером, в котором руководители европейских институтов предлагают турецкому президенту встретиться за рабочим ужином, хозяином которого будет Б.Борисов.
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