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Регион 07.02.2018 10:01

Руководители ЕС встретятся с президентом Турции 26 марта в болгарской Варне

Официальный представитель главы Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн объявил во вторник, что 26 марта в болгарской Варне пройдет встреча президента Турции с председателями Евросовета и Еврокомиссии и премьер-министром председательствующей в Совете ЕС Болгарии.

"Встреча ЕС - Турция с участием председателя Европейского совета (Дональда) Туска, (президента Турции) Реджепа Тайипа Эрдогана, (председателя Еврокомиссии Жан-Клода) Юнкера и (премьер-министра) Бойко Борисова запланирована на 26 марта в Варне, в Болгарии, для обсуждения отношений между ЕС и Турцией, а также региональных и международных вопросов", - сообщил пресс-секретарь в своем "Твиттере".

Он приложил копию письма-приглашения Р.Т.Эрдогану, подписанного Д.Туском и Ж.-К.Юнкером, в котором руководители европейских институтов предлагают турецкому президенту встретиться за рабочим ужином, хозяином которого будет Б.Борисов.

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Тэги: ЕС, ТУРЦИЯ, БОЛГАРИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]