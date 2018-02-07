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Дальнее зарубежье 07.02.2018 10:13

США решили отложить испытание межконтинентальной баллистической ракеты во время проведения Олимпийских игр

Соединенные Штаты Америки приняли решение отложить запланированное испытание межконтинентальной баллистической ракеты в связи с проведением в южнокорейском Пхенчхане Олимпийских игр, сообщает телеканал CBS News.

"США решили отложить запланированное испытание МБР с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, США в знак уважения к зимним Олимпийским играм 2018 года", - говорится в сообщении телеканала, размещенном в "Твиттере".

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Тэги: США, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЯ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]