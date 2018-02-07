США решили отложить испытание межконтинентальной баллистической ракеты во время проведения Олимпийских игр

Соединенные Штаты Америки приняли решение отложить запланированное испытание межконтинентальной баллистической ракеты в связи с проведением в южнокорейском Пхенчхане Олимпийских игр, сообщает телеканал CBS News.

"США решили отложить запланированное испытание МБР с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, США в знак уважения к зимним Олимпийским играм 2018 года", - говорится в сообщении телеканала, размещенном в "Твиттере".