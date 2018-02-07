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Дальнее зарубежье 07.02.2018 10:28

ЕС продолжит поддерживать агентство ООН, помогающее палестинским беженцам

Евросоюз и дальше будет поддерживать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Выступая во вторник на сессии Европарламента, Ф.Могерини с сожалением отметила решение США сократить финансирование этой организации, которую европейцы считают исключительно важной для поддержания стабильности в регионе и ближневосточного мирного процесса.

"Вместе с государствами-членами ЕС мы сделаем все, что в наших силах, чтобы избежать негативных последствий решения США, дать возможность агентству БАПОР продолжать работу, обеспечить дальнейшее участие в нем всех крупных международных партнеров, включая США", - сказала Ф.Могерини.

Глава дипломатии ЕС отметила, что миллионы людей в Палестине и соседних странах зависят от деятельности БАПОР в области образования, здравоохранения, социальной защиты, гуманитарной помощи и занятости.

"Поддерживать БАПОР - это гуманитарный долг, а также наш коллективный интерес в установлении мира и безопасности на Ближнем Востоке", - сказала она.

Работа БАПОР, по ее словам, имеет ключевое значение для перспективы будущего соглашения между Израилем и Палестиной, а сокращение его деятельности приведет к нестабильности и даже к угрозе безопасности в регионе.

Образование палестинских детей, которое полностью зависит от БАПОР, Ф.Могерини назвала важным средством борьбы против радикализации.

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Тэги: ЕС, ООН, ПАЛЕСТИНА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]