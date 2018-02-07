ЕС продолжит поддерживать агентство ООН, помогающее палестинским беженцам

Евросоюз и дальше будет поддерживать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.
Выступая во вторник на сессии Европарламента, Ф.Могерини с сожалением отметила решение США сократить финансирование этой организации, которую европейцы считают исключительно важной для поддержания стабильности в регионе и ближневосточного мирного процесса.
"Вместе с государствами-членами ЕС мы сделаем все, что в наших силах, чтобы избежать негативных последствий решения США, дать возможность агентству БАПОР продолжать работу, обеспечить дальнейшее участие в нем всех крупных международных партнеров, включая США", - сказала Ф.Могерини.
Глава дипломатии ЕС отметила, что миллионы людей в Палестине и соседних странах зависят от деятельности БАПОР в области образования, здравоохранения, социальной защиты, гуманитарной помощи и занятости.
"Поддерживать БАПОР - это гуманитарный долг, а также наш коллективный интерес в установлении мира и безопасности на Ближнем Востоке", - сказала она.
Работа БАПОР, по ее словам, имеет ключевое значение для перспективы будущего соглашения между Израилем и Палестиной, а сокращение его деятельности приведет к нестабильности и даже к угрозе безопасности в регионе.
Образование палестинских детей, которое полностью зависит от БАПОР, Ф.Могерини назвала важным средством борьбы против радикализации.
Алиев провел встречу с посредниками по Карабаху
Баку и Берлин провели политические консультации, обсудили карабахское урегулирование
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 120 раз - Минобороны Азербайджана
Баку и Будапешт во II полугодии 2018г проведут заседание МПК – посол в Азербайджане
Китайская China CAMCE Co привлечет $140 млн. на развитие агропарка в Азербайджане
ГКИВ представит правительству предложения по приватизации электростанций в Азербайджане
Габала станет столицей туризма исламского мира в 2020 году
Цены на отдых в Турции в 2018 году могут вырасти на 15%
Азеригаз в январе газифицировал около 70 многоэтажных новостроек
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Баку отметили 100-летие азербайджанского и советского композитора Кара Караева
В Азербайджане прошли очередные два тура Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»