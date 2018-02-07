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ТЭК 07.02.2018 09:16

Нефть дорожает после трех сессий снижения, Brent поднялась до $67,37 за баррель

Цены на нефть повышаются в ходе азиатских торгов в среду на данных отраслевой организации о сокращении коммерческих запасов нефти в США, сообщает CNBC.

Во вторник нефть подешевела третью сессию подряд, Brent вернулась к уровню на начало года.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 7 февраля увеличилась на $0,51 (0,76%) - до $67,37 баррель. Накануне Brent с поставкой в апреле подешевела на $0,76 (1,1%), до $66,86 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в марте на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду подорожала на $0,52 (0,82%) - до $63,91 за баррель. По итогам предыдущей сессии этот контракт опустился на $0,76 (1,2%), до $63,39 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали за неделю, завершившуюся 30 января, на 1,050 млн баррелей, бензина - на 227 тыс. баррелей.

Теперь участники рынка ждут данных министерства энергетики США, которые будут обнародованы в среду. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагают подъем запасов нефти за неделю по 2 февраля включительно на 2,8 млн баррелей, бензина - на 200 тыс. баррелей, но при этом снижение на 800 тыс. баррелей для дистиллятов.

Во вторник Минэнерго США опубликовало ежемесячный прогноз для ТЭК, в котором повысило оценку среднегодовой добычи в стране в 2018 году на 3,1%, до 10,59 млн баррелей в сутки - нового рекорда.

Кроме того, ведомство улучшило прогнозы цен WTI и Brent на 4-5%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]