Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 7 февраля сохранил 1,7001 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 7 февраля ЦБА установил на уровне 2,1062 манат/$ (6 февраля - 2,1007 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 7 февраля установил 0,0299 манат/1RUB (6 февраля - 0,0295 манат/1RUB).
Н.Аббасова
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