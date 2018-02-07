Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 120 раз - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 121 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 121 раза», - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Ф.Исазаде
Баку и Будапешт во II полугодии 2018г проведут заседание МПК – посол в Азербайджане
Китайская China CAMCE Co привлечет $140 млн. на развитие агропарка в Азербайджане
ГКИВ представит правительству предложения по приватизации электростанций в Азербайджане
Габала станет столицей туризма исламского мира в 2020 году
Цены на отдых в Турции в 2018 году могут вырасти на 15%
Азеригаз в январе газифицировал около 70 многоэтажных новостроек
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
ЗВР Белоруссии в январе сократились на 11,5% до $6,5 млрд
Больницы в Газе прекращают работу из-за нехватки электроэнергии - ООН
Стив Уинн ушел с поста CEO Wynn Resorts из-за обвинений в домогательствах
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
В Баку отметили 100-летие азербайджанского и советского композитора Кара Караева
В Азербайджане прошли очередные два тура Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»