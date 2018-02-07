Минналогов в январе зарегистрировало страховое агентство и лизинговую компанию

Министерство налогов Азербайджана в январе 2018 года зарегистрировало ряд компаний, действующих в финансовом секторе, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минналогов.

По данным ведомства, 8 января 2018 года регистрацию прошло ООО "AZ Group Sigorta Agentliyi" с уставным капиталом в 5 тыс. манатов. Официальным представителем компании является Джейхун Керимов.

Кроме этого, 11 января Минналогов зарегистрировало лизинговую компанию "Alfa Lizinq" с уставным капиталом в 20 манатов. Официальным представителем компании является Ягуб Мамедов.

Н.Аббасова