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Бизнес и законодательство 07.02.2018 09:46

Минналогов в январе зарегистрировало страховое агентство и лизинговую компанию

Министерство налогов Азербайджана в январе 2018 года зарегистрировало ряд компаний, действующих в финансовом секторе, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минналогов.

По данным ведомства, 8 января 2018 года регистрацию прошло ООО "AZ Group Sigorta Agentliyi" с уставным капиталом в 5 тыс. манатов. Официальным представителем компании является Джейхун Керимов.

Кроме этого, 11 января Минналогов зарегистрировало лизинговую компанию "Alfa Lizinq" с уставным капиталом в 20 манатов. Официальным представителем компании является Ягуб Мамедов.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]