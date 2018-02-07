Конгресс работает над законопроектом по продлению финансирования правительства США

США вновь стоят на пороге прекращения работы государственных ведомств, если Конгрессу не удастся до конца дня четверга принять очередной, уже пятый по счету закон о временном продлении финансирования правительства.
Республиканцы и демократы по-прежнему не могут договориться по бюджетным вопросам, включая программы поддержки иммигрантов, траты на оборудование границы США, военные расходы.
Во вторник президент США Дональд Трамп призвал представителей Демократической партии США в Конгрессе занять жесткую позицию в вопросе незаконной миграции после гибели в ДТП игрока Национальной футбольной лиги, которого сбил находившийся в нетрезвом состоянии и дважды депортированный из США гватемалец.
Президент США заявил, что не готов на уступки в вопросах миграции и защиты границ США, даже если это вновь приведет к закрытию правительства.
Палата представителей, где большинство у республиканцев, вечером во вторник по местному времени одобрила законопроект о продлении временного финансирования деятельности федерального правительства страны до 23 марта. "За" документ проголосовали 245 конгрессменов, "против" - 182.
Законопроект направлен на рассмотрение в сенат, где республиканцы не могут одобрить закон без поддержки демократов. Спикер Палаты представителей Пол Райан призвал демократов в сенате отказаться от обструкции в вопросе с финансированием.
"Я вам напомню, что единственная причина, из-за которой у нас нет полного соглашения по бюджету, заключается в том, что демократы продолжают удерживать в заложниках финансирование для нашего правительства из-за не связанных с ним вопросов", - заявил П.Райан.
Три недели назад сенаторы-демократы не поддержали законопроект о продлении финансирования, что привело к трехдневной остановке работы федерального правительства США.
Срок нынешнего финансирования деятельности правительства истечет в четверг, 8 февраля.
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