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Инфраструктура и тендеры 07.02.2018 10:07

В Азербайджане планируют реконструкцию Верхне-Ширванского водного канала

ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» подготовило первичное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта реконструкции Верхне-Ширванского канала, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

«С участием иностранных консультантов подготовлен первичный вариант ТЭК проекта реконструкции Верхне-Ширванского канала. Проект будет осуществлен в Ширванской зоне и улучшит водоснабжение 125 тыс. га посевной площади, охватывающей 10 районов Азербайджана, а также позволит организовать орошение еще 106 тыс. га новых посевных площадей», - отметили в обществе.

По данным общества, реализация проекта также улучшит экологическое состояние данного региона и предотвратит опасность от экологической ситуации, сложившейся на Гаджикабульском озере.

«В настоящее время совместно с международными консультантами готовится рабочий проект и тендерная документация по проекту», - сообщили в обществе.

Н.Аббасова

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Тэги: КАНАЛ, ТЭО, ПОДГОТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]