В Азербайджане планируют реконструкцию Верхне-Ширванского водного канала

ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» подготовило первичное технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта реконструкции Верхне-Ширванского канала, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
«С участием иностранных консультантов подготовлен первичный вариант ТЭК проекта реконструкции Верхне-Ширванского канала. Проект будет осуществлен в Ширванской зоне и улучшит водоснабжение 125 тыс. га посевной площади, охватывающей 10 районов Азербайджана, а также позволит организовать орошение еще 106 тыс. га новых посевных площадей», - отметили в обществе.
По данным общества, реализация проекта также улучшит экологическое состояние данного региона и предотвратит опасность от экологической ситуации, сложившейся на Гаджикабульском озере.
«В настоящее время совместно с международными консультантами готовится рабочий проект и тендерная документация по проекту», - сообщили в обществе.
Н.Аббасова
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