Баку и Берлин провели политические консультации, обсудили карабахское урегулирование

Диалог высокого уровня между Баку и Берлином вносит вклад в развитие азербайджано-германских отношений, считает замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
Посол по особым поручениям МИД Германии по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Андреас Пешке (Andreas Peschke) и Х.Халафов провели в Германии двусторонние межмидовские политические консультации, сообщает пресс-служба внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
«Х.Халафов подчеркнул, что диалог высокого уровня вносит особый вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Германией»,- отмечается в сообщении
Собеседники выразили удовлетворение текущим состоянием сотрудничества, обменялись мнения по перспективам сотрудничества.
«Х.Халафов и А.Пешке подчеркнули, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является угрозой для регионального мира и стабильности»,- отмечается в сообщении.
Замминистра подчеркнул важность исполнения требований известных резолюций Совбеза ООН по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Ф.Исазаде
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