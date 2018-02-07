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Внешняя политика 07.02.2018 10:14

Баку и Берлин провели политические консультации, обсудили карабахское урегулирование

Диалог высокого уровня между Баку и Берлином вносит вклад в развитие азербайджано-германских отношений, считает замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Посол по особым поручениям МИД Германии по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии Андреас Пешке (Andreas Peschke) и Х.Халафов провели в Германии двусторонние межмидовские политические консультации, сообщает пресс-служба внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

«Х.Халафов подчеркнул, что диалог высокого уровня вносит особый вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Германией»,- отмечается в сообщении

Собеседники выразили удовлетворение текущим состоянием сотрудничества, обменялись мнения по перспективам сотрудничества.

«Х.Халафов и А.Пешке подчеркнули, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является угрозой для регионального мира и стабильности»,- отмечается в сообщении.

Замминистра подчеркнул важность исполнения требований известных резолюций Совбеза ООН по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГЕРМАНИЯ, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]