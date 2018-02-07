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ТЭК 07.02.2018 10:44

Совет директоров EIB одобрил выделение кредита в 1,5 млрд евро на строительство газопровода TAP

Совет директоров Европейского инвестиционного банка (EIB) во вторник одобрил выделение кредита в размере 1,5 млрд евро на реализацию проекта строительства Транс-Адриатического газопровода (TAP), отмечается в сообщении банка.

«На своем первом в 2018 году заседании, прошедшем 6 февраля, EIB одобрил предоставление финансирования в размере 1,5 млрд евро на проект строительства газопровода TAP», - подчеркивается в информации.

В целом, на заседании EIB одобрил финансирование 36 проектов в 17 странах Европейского союза, Африке, Азии и Латинской Америке на общую сумму 6,5 млрд. евро.

Газопровод ТАР мощностью 10 млрд куб. м газа в год будет построен к 2020 году, в 2022 году может быть построена вторая ветка аналогичной мощности. Стоимость проекта строительства TAP оценивается в 4,5 млрд евро.

Общая протяженность TAP составит 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу.

Долевое распределение между акционерами в проекте Трансадриатического газопровода выглядит следующим образом: Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Н.Аббасова

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Тэги: EIB, TAP, КРЕДИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]