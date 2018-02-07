Gulf Air летом 2018 года планирует начать выполнение прямых рейсов Бахрейн-Баку

Авиакомпания Бахрейна «Gulf Air» летом 2018 года планирует открыть прямые рейсы из Бахрейна в Баку, говорится в сообщении министерства культуры и туризма Азербайджана.
Замминистра культуры и туризма Азербайджана Назим Самедов во вторник провел переговоры с руководством министерства промышленности, торговли и туризма Бахрейна и с президентом авиакомпании Gulf Air Зайедом Бин Рашид Аль-Заяни (Zayed bin Rashid Al Zayani).
Встреча состоялась в рамках X-ой конференции министров туризма, стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) 5-7 февраля 2018 года в Бангладеш.
«В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в сфере туризма. Также было объявлено о том, что авиакомпания «Gulf Air» в соответствии с предложением азербайджанской стороны в летние месяцы текущего года начнет выполнение прямых рейсов из Бахрейна в Баку», - отмечается в сообщении.
По информации министерства, официальные лица Азербайджана в рамках II Всемирной конференции по туризму и культуре, прошедшей в Омане 11-12 декабря 2017 года, выступили с предложением по открытию прямого авиасообщения между Баку и Бахрейном.
Gulf Air - национальный перевозчик королевства Бахрейн, начал свою работу в 1950 году, став одной из первых коммерческих авиакомпаний, основанных на Ближнем Востоке. Сегодня Gulf Air – крупный международный перевозчик, обслуживающий 42 города в 25 странах на трех континентах.
Н.Аббасова
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