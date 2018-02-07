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Транспорт и связь 07.02.2018 11:14

Gulf Air летом 2018 года планирует начать выполнение прямых рейсов Бахрейн-Баку

Авиакомпания Бахрейна «Gulf Air» летом 2018 года планирует открыть прямые рейсы из Бахрейна в Баку, говорится в сообщении министерства культуры и туризма Азербайджана.

Замминистра культуры и туризма Азербайджана Назим Самедов во вторник провел переговоры с руководством министерства промышленности, торговли и туризма Бахрейна и с президентом авиакомпании Gulf Air Зайедом Бин Рашид Аль-Заяни (Zayed bin Rashid Al Zayani).

Встреча состоялась в рамках X-ой конференции министров туризма, стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) 5-7 февраля 2018 года в Бангладеш.

«В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в сфере туризма. Также было объявлено о том, что авиакомпания «Gulf Air» в соответствии с предложением азербайджанской стороны в летние месяцы текущего года начнет выполнение прямых рейсов из Бахрейна в Баку», - отмечается в сообщении.

По информации министерства, официальные лица Азербайджана в рамках II Всемирной конференции по туризму и культуре, прошедшей в Омане 11-12 декабря 2017 года, выступили с предложением по открытию прямого авиасообщения между Баку и Бахрейном.

Gulf Air - национальный перевозчик королевства Бахрейн, начал свою работу в 1950 году, став одной из первых коммерческих авиакомпаний, основанных на Ближнем Востоке. Сегодня Gulf Air – крупный международный перевозчик, обслуживающий 42 города в 25 странах на трех континентах.

Н.Аббасова

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Тэги: БАХРЕЙН, РЕЙСЫ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]