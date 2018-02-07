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СНГ 07.02.2018 17:43

Украинская Рада отказалась отменить принятый ранее закон о приватизации

Парламент Украины не поддержал проект постановления об отмене принятого ранее закона о приватизации государственного имущества.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий проект постановления (№7066-П) об отмене закона проголосовали 11 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Таким образом, Верховная Рада открыла путь для подписания спикером парламента данного закона, если народные депутаты не обнаружат несогласованностей между текстом после технико-юридической доработки с проголосованным в целом текстом документа.

Член фракции "Самопомич" Елена Сотник во время пленарного заседания заявила, что народные депутаты ещё не видели текст с технико-юридической доработкой. В то же время она предостерегла профильный комитет от подмены статьи, которая запрещает компаниям, связанным со страной-агрессором, претендовать на украинские активы.

Как сообщалось, 18 января украинский парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект №7066 "О приватизации государственного имущества" с технико-юридическими правками, в том числе с депутатской поправкой о предоставлении инвесторам возможности получить защиту по английскому праву.

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Тэги: УКРАИНА, РАДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]