Украинская Рада отказалась отменить принятый ранее закон о приватизации

Парламент Украины не поддержал проект постановления об отмене принятого ранее закона о приватизации государственного имущества.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий проект постановления (№7066-П) об отмене закона проголосовали 11 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.
Таким образом, Верховная Рада открыла путь для подписания спикером парламента данного закона, если народные депутаты не обнаружат несогласованностей между текстом после технико-юридической доработки с проголосованным в целом текстом документа.
Член фракции "Самопомич" Елена Сотник во время пленарного заседания заявила, что народные депутаты ещё не видели текст с технико-юридической доработкой. В то же время она предостерегла профильный комитет от подмены статьи, которая запрещает компаниям, связанным со страной-агрессором, претендовать на украинские активы.
Как сообщалось, 18 января украинский парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект №7066 "О приватизации государственного имущества" с технико-юридическими правками, в том числе с депутатской поправкой о предоставлении инвесторам возможности получить защиту по английскому праву.
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