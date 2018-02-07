Явлинский зарегистрирован кандидатом в президенты РФ

Центральная избирательная комиссия РФ приняла постановление о регистрации кандидатом в президенты РФ Григория Явлинского, выдвинутого от партии "Яблоко".
Как передает корреспондент "Интерфакса", соответствующее решение было принято в среду на заседании ЦИК.
Как отмечается в тексте постановления, для регистрации кандидата Г.Явлинского было представлено 105 тыс. подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 тыс. подписей.
"Недостоверными и недействительными признано 1,07% подписей. Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей, признанных недостоверными и недействительными, составляет 104357, что является достаточным для регистрации кандидата", - отмечается в постановлении.
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