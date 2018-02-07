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СНГ 07.02.2018 18:14

Явлинский зарегистрирован кандидатом в президенты РФ

Центральная избирательная комиссия РФ приняла постановление о регистрации кандидатом в президенты РФ Григория Явлинского, выдвинутого от партии "Яблоко".

Как передает корреспондент "Интерфакса", соответствующее решение было принято в среду на заседании ЦИК.

Как отмечается в тексте постановления, для регистрации кандидата Г.Явлинского было представлено 105 тыс. подписей избирателей, из которых отобрано и проверено 60 тыс. подписей.

"Недостоверными и недействительными признано 1,07% подписей. Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей, признанных недостоверными и недействительными, составляет 104357, что является достаточным для регистрации кандидата", - отмечается в постановлении.

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Тэги: РОССИЯ, ЦИК, ЯВЛИНСКИЙ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]