Премьер Эстонии заявил о необходимости общественного обсуждения строительства скоростного туннеля Таллин-Хельсинки

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) призвал к широкому общественному обсуждению проекта строительства скоростного туннеля с Финляндией.

"Общественный диалог следует провести как в Эстонии, в Финляндии, так и между двумя государствами, обсудить влияние скоростного соединения, в том числе его стоимость и воздействие на окружающую среду", - сказал Ю.Ратас, открывая в среду итоговую конференцию проекта FinEst Link.

По словам Ю.Ратаса, около 10 млн человек ежегодно совершают поездки между Таллином и Хельсинки и это число постоянно растет. Строительство скоростного туннеля будет способствовать торговле, экономическому росту, новым инвестициям.

"Искренне надеюсь, что скоростное транспортное соединение увеличит конкурентоспособность нашего региона", - подчеркнул премьер-министр.

FinEst Link - финансируемый ЕС исследовательский проект, в рамках которого оценивается окупаемость строительства по дну моря железнодорожного туннеля Таллин-Хельсинки. Ориентировочная стоимость строительства туннеля составляет 16 млрд евро, проектный срок строительства - 15 лет.

Согласно обнародованному на конференции проекту, строительство туннеля Таллин-Хельсинки помогло бы созданию "городов-близнецов", где мегаполису с тремя миллионами человек было бы обеспечено свободное передвижение людей, товаров и услуг.