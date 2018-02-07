Почти треть граждан Молдавии поддерживают вступление в НАТО и видят в России угрозу - опрос

Почти 30% граждан Молдавии готовы поддержать вступление страны в НАТО, столько же выступают категорически против, свидетельствуют данные опроса, который был представлен в Кишиневе представителями натовского центра.
"Идею о вступлении в НАТО поддерживают 29% респондентов. 30% - против, а 30% - ни да, ни нет. При этом 68% поддерживают участие Национальной армии в международных учениях с участием НАТО, считая, что они помогают укреплению вооруженных сил Молдавии, 34% уверены, что сотрудничество НАТО и Молдавии положительно влияет на повышение безопасности", - говорится в докладе, представленном по результатам опроса Центром НАТО в Молдавии.
На вопрос об отношении к НАТО, 78% признались, что "в целом - нейтрально". 31% считает альянс миротворческой организацией, которая останавливает и предотвращает войны, а 16% считает НАТО "милитаристской организацией, которая развязывает войны".
В случае войны, 76% граждан Молдавии готовы защищать родину, а 20% - нет. Согласно результатам опроса, "более 90% респондентов считают себя патриотами, и всего 9% не могут назвать себя таковыми".
"Среди стран, которые представляют наибольшую угрозу для Молдавии, названы: Россия (32%), США (14%), Украина (9%) и Румыния (8%), однако стоит учитывать, что только 12% опрошенных считают войну возможной в ближайшем будущем, а 26% не видят угрозы для Молдавии со стороны других стран", - говорится в исследовании.
Основные проблемы граждане Молдовы связывают не с внешними (39%), а с внутренними угрозами (69%). Среди наиболее острых проблем они называют безработицу (32%), коррупцию (27%), малые зарплаты (26%) и бедность (24%).
Опрос проводился социологической службой "Мagenta Consulting" совместно с экспертами Центра информации и документации НАТО в Молдавии. Опрос проводился с ноября 2017 по январь 2018 гг. В нем приняло участие 2 282 человека. Его погрешность - 2,1%.
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