Лидер фракции социал-демократов в Бундестаге сменит Шульца на посту главы партии

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Андреа Налес станет следующим лидером партии после ухода Мартина Шульца, сообщает в среду германское издание "Зюддойче цайтунг".

Ранее возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) достиг компромисса с СДПГ по формированию правящей коалиции. В частности, М.Шульц должен будет возглавить МИД ФРГ и покинуть пост главы партии.

Тем временем, в СДПГ пока не подтвердили информацию о кандидатуре нового главы партии.

Ранее стороны также договорились, что члены СДПГ возглавят Минфин и министерство труда и социальных вопросов, ХДС - министерство экономики и Минобороны страны, а лидер ХСС и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер - МВД.