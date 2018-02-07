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Дальнее зарубежье 07.02.2018 19:04

Лидер фракции социал-демократов в Бундестаге сменит Шульца на посту главы партии

Лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Андреа Налес станет следующим лидером партии после ухода Мартина Шульца, сообщает в среду германское издание "Зюддойче цайтунг".

Ранее возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель альянс Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) достиг компромисса с СДПГ по формированию правящей коалиции. В частности, М.Шульц должен будет возглавить МИД ФРГ и покинуть пост главы партии.

Тем временем, в СДПГ пока не подтвердили информацию о кандидатуре нового главы партии.

Ранее стороны также договорились, что члены СДПГ возглавят Минфин и министерство труда и социальных вопросов, ХДС - министерство экономики и Минобороны страны, а лидер ХСС и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер - МВД.

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Тэги: ФРГ, СОЦИАЛ/ДЕМОКРАТЫ, ЛИДЕР, СМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]