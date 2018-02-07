Сеть супермаркетов Tesco получила иск на $5,6 млрд в связи с неравной оплатой труда

Крупнейшая розничная сеть Великобритании Tesco может выплатить своим работникам до 4 млрд фунтов (около $5,6 млрд) в качестве компенсации за неравную оплату труда женщин и мужчин, пишет The Guardian.

Почти 100 работниц торгового зала подали коллективный иск, заявив, что они зарабатывают в среднем на 3 фунта в час меньше мужчин, занятых на складских должностях. В случае полного удовлетворения иска Tesco придется выплатить до 20 тыс. фунтов каждому из 200 тыс. работников, что станет крупнейшим прецедентом в данной сфере.

В среднем разница в оплате труда между складскими работниками и сотрудницами торгового зала в компании составляет 5 тыс. фунтов в год.

Представители Tesco заявили, что не могут прокомментировать детали, так как ещё официально не получили иск.

Дискриминация в оплате труда стала актуальной темой в Великобритании после исков к Asda и Sainsbury`s, где суд первой инстанции поддержал работников. Компании намерены обжаловать первоначальное решение.