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Дальнее зарубежье 07.02.2018 19:42

Сеть супермаркетов Tesco получила иск на $5,6 млрд в связи с неравной оплатой труда

Крупнейшая розничная сеть Великобритании Tesco может выплатить своим работникам до 4 млрд фунтов (около $5,6 млрд) в качестве компенсации за неравную оплату труда женщин и мужчин, пишет The Guardian.

Почти 100 работниц торгового зала подали коллективный иск, заявив, что они зарабатывают в среднем на 3 фунта в час меньше мужчин, занятых на складских должностях. В случае полного удовлетворения иска Tesco придется выплатить до 20 тыс. фунтов каждому из 200 тыс. работников, что станет крупнейшим прецедентом в данной сфере.

В среднем разница в оплате труда между складскими работниками и сотрудницами торгового зала в компании составляет 5 тыс. фунтов в год.

Представители Tesco заявили, что не могут прокомментировать детали, так как ещё официально не получили иск.

Дискриминация в оплате труда стала актуальной темой в Великобритании после исков к Asda и Sainsbury`s, где суд первой инстанции поддержал работников. Компании намерены обжаловать первоначальное решение.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, TESCO, ИСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]