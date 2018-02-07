Брюссель опубликовал проект переходных механизмов на период после выхода Великобритании из ЕС

Брюссель согласился дать Великобритании после ее выхода из ЕС переходный период, в течение которого она будет связана законами союза, но не участвовать в его руководящих органах.

В среду Еврокомиссия опубликовала проект юридического текста о переходных механизмах на начальный период после "Брексита". Как подчеркивается в коммюнике ЕК, это сделано "в ответ на просьбу Соединенного Королевства остаться в Едином рынке (ЕС) и в Таможенном союзе на ограниченный короткий период после ее выхода из ЕС 30 марта 2019 года".

Этот текст должен войти в соглашение о выходе и, как сказано в коммюнике, "отражает четкий, подробный мандат, предоставленный Комиссии государствами-членами в отношении возможных переходных механизмов".

Поскольку Великобритания до 31 декабря 2020 года останется частью единого рынка и таможенного союза ЕС, в котором действует свобода передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, она будет оставаться связанной законами ЕС и юрисдикцией Европейского суда. В ней в течение этого периода будет в полном объеме применяться наработанное законодательство (acquis) ЕС.

Любые изменения, внесенные в acquis в течение этого времени, также должны автоматически применяться. Поскольку Великобритания по состоянию на 30 марта 2019 года будет по отношению к союзу третьей страной, она больше не будет представлена в институтах, агентствах, органах и службах ЕС.

Проект текста будет вынесен на обсуждение 27 государств-членов ЕС, прежде чем его официально передадут Соединенному Королевству, отмечается в коммюнике.