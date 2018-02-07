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СНГ 07.02.2018 20:31

Новое правительство Дагестана будет опираться на деловую активность местных жителей - новый премьер

Артем Здунов, кандидатуру которого на пост премьера республики одобрил парламент Дагестана, заявил, что новое правительство региона в своей работе будет опираться на местных жителей.

"В своей работе мы будем опираться на базис, на самое лучшее, что уже наработано. Это высокая деловая активность и предпринимательская смекалка проживающих в республике людей, полезные результаты от которой мы должны видеть на табло и в лицах наших граждан. При этом устранять все узкие места, мешающие нашему развитию", - сказал А.Здунов.

6 февраля врио главы Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение Народного Собрания кандидатуру министра экономики Татарстана на пост председателя правительства республики.

7 февраля в ходе внеочередной сессии Народного Собрания депутаты согласовали кандидатуру А.Здунова на пост председателя правительства республики.

5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова, двух его заместителей - Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования и науки республики Шахабаса Шахова.

В тот же день их спецрейсом доставили в Москву. 6 февраля в Басманном суде Москвы им всем предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, они арестованы на два месяца.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]