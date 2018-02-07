После создания зон деэскалации в Сирии уровень насилия резко снизился - Лавров

В зонах деэскалации в Сирии остаются случаи террористических рецидивов, но в целом ситуация в стране нормализуется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"При решающей роли российских Вооруженных сил удалось уничтожить основное гнездо ИГИЛ в Сирии. Сейчас мы активно участвуем в дальнейшей стабилизации ситуации, вместе с Турцией и Ираном год назад запустили астанинский процесс, который позволил создать четыре зоны деэскалации. Да, не в каждой из них наблюдается полное затишье, есть и рецидивы, поскольку остаются недобитые террористические группировки, уже не игиловские, а так называемой "Джабхат-ан-Нусры" ", - сказал С.Лавров, выступая на мастер-классе для участников всероссийского конкурса "Лидеры России".

"Но в целом всеми признается, что после создания зон деэскалации в Сирии уровень насилия резко снизился", - подчеркнул министр.

По его словам, "сейчас решается вопрос направления гуманитарной помощи и завязывания политического переговорного процесса под эгидой ООН, но мы стараемся ООН и помогать, и подталкивать ее к более активным действиям".