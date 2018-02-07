Белорусский премьер выступает за прагматичный диалог с Латвией

Прагматичный диалог Белоруссии и Латвии может способствовать взаимодействию ЕАЭС и ЕС, заявил глава белорусского правительства Андрей Кобяков на встрече с латвийским премьер-министром Марисом Кучинскисом в среду в Минске.

"Как соседние страны с высоким транзитным потенциалом мы должны выстроить прагматичный, конструктивный диалог, развивая тему совместимости и взаимодействия между различными интеграционными процессами на нашем континенте. Тем более, что мы являемся участниками разных интеграционных образований", - сказал А.Кобяков.

"Но, тем не менее, я думаю, что это взаимодействие между нашими странами будет способствовать тому, чтобы эти два интеграционных образования очень активно развивали свое сотрудничество, прежде всего торгово-экономическое", - добавил премьер-министр.

Он, в частности, отметил транспортно-логистическую сферу, подчеркнув, что она всегда была стратегическим направлением белорусско-латвийских отношений.

Кроме того, А.Кобяков указал на положительную динамику сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий и туристической индустрии. "Пока они больше характеризуют динамику, тренд, чем сами абсолютные достижения. Но это уже неплохо", - сказал премьер.

А.Кобяков напомнил, что в прошлом году в Беларуси созданы беспрецендентные условия для развития бизнеса в Парке высоких технологий и обновлен правовой режим функционирования китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", что создает хорошие перспективы для активизации сотрудничество с латвийской стороной.

Глава правительства констатировал, что после спада во взаимной торговле между Белоруссией и Латвией, пришедшегося на 2015-2016 годы, в прошлом году наметился рост товарооборота. В январе-ноябре 2017 года он составил уже $400 млн, что на 27% больше уровня 2016 года. "Это неплохой показатель, но пока он еще далек от тех цифр, который мы имели еще несколько лет тому назад", - сказал А.Кобяков.