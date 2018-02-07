Президент Алиев назначил посла Азербайджана в Катаре

Президент Ильхам Алиев назначил Рашада Исмайлова послом Азербайджана в Катаре.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду.
Н.Аббасова
В результате взрыва на предприятии по переработке химотходов в Италии пострадали девять человек
В Китае разработан беспилотный монорельсовый поезд, выдерживающий 40-градусный мороз
Яндекс.Такси и Uber закрыли сделку по объединению сервисов, бизнес оценен более чем в $3,8 млрд
На вывоз всего выпавшего в Москве снега потребовался бы железнодорожный состав длиной с экватор Земли - заммэра города
Президент Алиев утвердил Положение о Госагентстве жилищного строительства с уставным капиталом в 100 млн манат
Дизайнер Кристиан Лубутен может лишиться монополии на выпуск женской обуви с красной подошвой
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Трамп выразил недоумение из-за падения американских фондовых рынков
Премьер Эстонии пообещал продолжить возведение границы с Россией, несмотря на неожиданное удорожание работ
Американские военные по просьбе Трампа планируют проведение военного парада - военачальник
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Мусульманские страны выразили Палестине всеобщую поддержку
В Баку отметили 100-летие азербайджанского и советского композитора Кара Караева
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»