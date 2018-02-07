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Дальнее зарубежье 07.02.2018 19:06

После землетрясения на Тайване пропавшими без вести считаются более 60 человек

В результате землетрясения, происшедшего на Тайване вечером во вторник, пропавшими без вести на данный момент числятся более 60 человек, сообщают в среду местные СМИ.

Изначально число пропавших достигало 150 человек. Однако согласно последним данным, в среду по состоянию на 20:00 по местному времени (15:00 мск) на связь по-прежнему не вышли 67 человек.

Ранее поступали данные о гибели в результате землетрясения семи человек. СМИ отмечают, что число погибших может еще возрасти.

Кроме того, 258 человек пострадали. Среди них есть граждане Южной Кореи, Японии, Индии, Чехии и Филиппин, они получили незначительные травмы. Ранее Ростуризм сообщил, что у российского МИД нет информации о пострадавших на Тайване россиянах.

Полностью или частично обрушились четыре здания, перекрыты два моста.

Масштабное землетрясение магнитудой 6,5 произошло накануне в 23.50 по местному времени (18.50 МСК) у побережья уезда Хуалянь. Очаг землетрясения находился на глубине 11 км. За землетрясением, по данным СМИ, последовало более 150 афтершоков.

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]