Новый премьер Дагестана пообещал вывести местный бизнес из тени

Председатель правительства Дагестана Артем Здунов заявил, что намерен вывести экономику республики из тени, создать рабочие места и инфраструктуру для малого бизнеса.
"Будем работать над существенным снижение теневого сектора экономики. В республике эта работа уже проводится", - сказал А.Здунов в среду на сессии Народного Собрания республики.
Он добавил: "Изменяя подходы к государственному управлению, мы также ждем, что и бизнес начнет меняться. Это и создание новых предприятий и рабочих мест. Надо, чтобы бизнес, который уже существует, - надо, чтобы они вошли в правовое поле взаимоотношения с государством. Начиная от правил взаимоустройства, имущественных прав, заканчивая правилами исчисления и уплаты налогов".
Премьер пообещал, что малые предприятия будут обеспечены инфраструктурой и поддержкой производства.
"Для этого будем создавать муниципальные промышленные площадки. Есть огромные резервы развития таких сфер, как связь, IT-технологии, почтовые и логистические услуги. Мы уже успели начать совместную работу с IT-компаниями Дагестана, которые являются разработчиками востребованных программ, в частности МФЦ. Таких эксклюзивов, которых в России пока не существует. Но такие компании надо выращивать, чтобы их было много, и конечно их продвигать, в том числе на внешние рынки", - заявил А.Здунов.
Он добавил, что перечисленные возможности предприниматели смогу использовать в рамках работы в правовом поле.
"Я намерено называю это словосочетание повторно, потому что это самые важные задачи и принципы нашей работы. Важно предоставлять такие возможности между бизнесом и государством, которые необходимы для обеспечения честных и прозрачных проверок, которые проводятся контрольными надзорными органами каждый день бизнеса", - подчеркнул премьер-министр республики.
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