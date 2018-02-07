Президент Алиев утвердил Положение о Госагентстве жилищного строительства с уставным капиталом в 100 млн манат

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Положение Государственного агентства жилищного строительства» (ГАЖС), сообщает сайт главы государства.
Соответствующий указ И.Алиев подписал в среду.
Согласно документу, ГАЖС не может заниматься предпринимательской деятельностью. Все полученные Агентством доходы должны направляться на обеспечение его деятельности.
Уставный капитал ГАЖС составляет 100 млн манат и формируется за средств госбюджета Азербайджана.
Имущество ГАЖС формируется за счет уставного фонда, прочего имущества, переданного учредителем, средств госбюджета, грантов, привлеченных инвестиций и прочих средств, незапрещенных законодательством.
Стоимость услуг, оказываемых ГАЖС, не относится к категории цен, регулируемых государством.
Средства, оставшиеся на счету Агентства к концу одного финансового года, направляются на финансирование расходов следующего года.
Управление Агентством осуществляет Совет директоров, включающий трех человек – председателя и двух его заместителей. Председатель Совета директоров назначается и освобождается с занимаемой должности президентом страны. Заседание Совета директоров созывается не менее одного раза в месяц.
Структура ГАЖС, штатное расписание, форма оплаты труда и их размер определяются с согласованием с главой государства.
Решение о заключении особо важных сделок на сумму, превышающую 25% стоимости чистых активов Агентства, и сделок с соответствующими лицами на сумму в размере 5% стоимости активов ГАЖС и выше принимается президентом страны.
Контроль над деятельностью Агентства осуществляет президент Азербайджана, который принимает решение о реорганизации или ликвидации данной госструктуры. Годовой отчет о деятельности ГАЖС также представляется главе государства.
Как сообщалось, Госагентство жилищного строительства создано указом президента Азербайджана от 11 апреля 2016 года.
Н.Аббасова
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