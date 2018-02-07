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Социум 07.02.2018 20:16

Президент Алиев утвердил Положение о Госагентстве жилищного строительства с уставным капиталом в 100 млн манат

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил «Положение Государственного агентства жилищного строительства» (ГАЖС), сообщает сайт главы государства.

Соответствующий указ И.Алиев подписал в среду.

Согласно документу, ГАЖС не может заниматься предпринимательской деятельностью. Все полученные Агентством доходы должны направляться на обеспечение его деятельности.

Уставный капитал ГАЖС составляет 100 млн манат и формируется за средств госбюджета Азербайджана.

Имущество ГАЖС формируется за счет уставного фонда, прочего имущества, переданного учредителем, средств госбюджета, грантов, привлеченных инвестиций и прочих средств, незапрещенных законодательством.

Стоимость услуг, оказываемых ГАЖС, не относится к категории цен, регулируемых государством.

Средства, оставшиеся на счету Агентства к концу одного финансового года, направляются на финансирование расходов следующего года.

Управление Агентством осуществляет Совет директоров, включающий трех человек – председателя и двух его заместителей. Председатель Совета директоров назначается и освобождается с занимаемой должности президентом страны. Заседание Совета директоров созывается не менее одного раза в месяц.

Структура ГАЖС, штатное расписание, форма оплаты труда и их размер определяются с согласованием с главой государства.

Решение о заключении особо важных сделок на сумму, превышающую 25% стоимости чистых активов Агентства, и сделок с соответствующими лицами на сумму в размере 5% стоимости активов ГАЖС и выше принимается президентом страны.

Контроль над деятельностью Агентства осуществляет президент Азербайджана, который принимает решение о реорганизации или ликвидации данной госструктуры. Годовой отчет о деятельности ГАЖС также представляется главе государства.

Как сообщалось, Госагентство жилищного строительства создано указом президента Азербайджана от 11 апреля 2016 года.

Н.Аббасова

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Тэги: АГЕНТСТВО, ПОЛОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]