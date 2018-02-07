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ТЭК 07.02.2018 20:25

Цены на нефть перешли к снижению на данных о запасах в США, Brent подешевела до $66,7 за баррель

Цены на нефть, демонстрировавшие уверенный подъем в ходе торгов в среду, перешли к снижению после публикации данных Минэнерго США, указавших на увеличение запасов нефти в стране по итогам второй недели подряд, а также рост добычи до нового рекорда.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:40 снизилась на $0,16 (0,24%) - до $66,7 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,54 (0,85) - до $62,84 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 февраля, выросли на 1,9 млн баррелей - до 420,25 млн баррелей, запасы бензина увеличились на 3,41 млн баррелей, дистиллятов - на 3,93 млн баррелей, сообщило министерство энергетики США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти за минувшую неделю на 2,8 млн баррелей, бензина - на 200 тыс. баррелей, но при этом снижение на 800 тыс. баррелей для дистиллятов.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, уменьшились за неделю на 711 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США по итогам недели выросла на 3% - до 10,251 млн баррелей в сутки (б/с), нового рекорда для еженедельных данных.

Согласно оценкам Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, опубликованным накануне, добыча нефти в США в текущем году составит в среднем 10,59 млн баррелей в сутки (б/с), в 2019 году - 11,18 млн б/с. Оба показателя были улучшены на 3,1% по сравнению с предыдущим прогнозом.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]