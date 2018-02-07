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Транспорт и связь 07.02.2018 20:27

Яндекс.Такси и Uber закрыли сделку по объединению сервисов, бизнес оценен более чем в $3,8 млрд

"Яндекс.Такси" и Uber закрыли сделку по объединению сервисов, говорится в сообщении "Яндекса".

На момент закрытия сделки Uber и "Яндекс" инвестировали в новую компанию соответственно $225 млн и $100 млн, с учетом этих инвестиций денежные средства на балансе компании составляют $400 млн.

"Яндекс" отмечает, что в результате совместный бизнес оценен более чем в $3,8 млрд. Ранее компания давала оценку в $3,7 млрд.

По условиям сделки, около 59,3% в СП принадлежат "Яндексу", 36,9% - Uber, еще 3,8% - сотрудникам.

Как сообщалось, объединенная компания будет работать не только на российском рынке, но также и в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯНДЕКС, UBER, СДЕЛКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]