Яндекс.Такси и Uber закрыли сделку по объединению сервисов, бизнес оценен более чем в $3,8 млрд

"Яндекс.Такси" и Uber закрыли сделку по объединению сервисов, говорится в сообщении "Яндекса".

На момент закрытия сделки Uber и "Яндекс" инвестировали в новую компанию соответственно $225 млн и $100 млн, с учетом этих инвестиций денежные средства на балансе компании составляют $400 млн.

"Яндекс" отмечает, что в результате совместный бизнес оценен более чем в $3,8 млрд. Ранее компания давала оценку в $3,7 млрд.

По условиям сделки, около 59,3% в СП принадлежат "Яндексу", 36,9% - Uber, еще 3,8% - сотрудникам.

Как сообщалось, объединенная компания будет работать не только на российском рынке, но также и в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.