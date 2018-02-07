На Тайване произошло новое землетрясение

У побережья уезда Хуалянь (Тайвань) произошло новое землетрясение магнитудой 5,7, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр землетрясения находился в 19 км к северо-востоку от Хуаляня, подземные толчки были зафиксированы в 23.21 по местному времени (18.21 по мск). Очаг залегал на глубине 10,8 км.
Китайское национальное телевидение со ссылкой на сейсмологический центр Китая (CENC) также сообщает о землетрясении, но оценивает его магнитуду в 6,1.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Это второе сильное землетрясение за последние 24 часа. Ранее во вторник у побережья уезда Хуалянь произошло масштабное землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения находился на глубине 11 км. За землетрясением, по данным СМИ, последовало более 150 афтершоков.
В результате погибли семь человек, 260 пострадали, 67 считаются пропавшими без вести.
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