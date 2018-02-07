Американские военные по просьбе Трампа планируют проведение военного парада - военачальник

Американские военные по просьбе президента США Дональда Трампа приступили к первоначальной фазе планирования военного парада, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда.
"Я в курсе указания президента и мы находимся на этапе первоначального планирования, чтобы исполнить распоряжение президента", - сказал Дж.Данфорд.
По данным источников телеканала Си-эн-эн, военные рассматривают возможность провести парад в ноябре, приурочив его ко 100-летию окончания Первой мировой войны. Военные займутся не только выбором даты и места парада, но и оценят его стоимость.
Ранее газета "Вашингтон пост" сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание министерству обороны и Белому дому подготовить план проведения военного парада в День независимости - 4 июля. По данным издания, президент принял такое решение после того, как наблюдал военный парад в Париже в июле минувшего года. Это мероприятие произвело на него сильное впечатление.
Представитель Белого дома, в свою очередь, пояснил журналистам, что проведением парада Д.Трамп намерен продемонстрировать благодарность населения страны военным за то, что те, рискуя жизнями, отстаивают безопасность Америки.
В сообщениях отмечается, что военные парады - редкость для США. Обычно их проводят, чтобы отметить окончание вооруженных конфликтов.
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