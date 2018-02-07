В результате взрыва на предприятии по переработке химотходов в Италии пострадали девять человек

Девять рабочих пострадали в результате взрыва на предприятии на севере Италии, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает в среду на своем сайте газета "Стампа".
Предприятие принадлежит химической компании Ecosfera, занимающейся переработкой промышленных отходов. Оно расположено в коммуне Бульгарограссо в области Ломбардия. Газета "Коррьере делла сера" уточняет, что предприятие занимается переработкой растворителей.
В момент взрыва на предприятии находились 33 человека. Взрыв произошел в одном из резервуаров. Пожарные все еще тушат пожар, начавшийся после взрыва.
Спасатели эвакуировали жителей нескольких домов, расположенных в непосредственной близости от завода. Глава коммуны Бульгарограссо Джампаоло Кузини заявил, что угрозы для здоровья местного населения нет, токсичные вещества в воздух не попали.
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