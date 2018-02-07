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ТЭК 07.02.2018 21:16

В результате взрыва на предприятии по переработке химотходов в Италии пострадали девять человек

Девять рабочих пострадали в результате взрыва на предприятии на севере Италии, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает в среду на своем сайте газета "Стампа".

Предприятие принадлежит химической компании Ecosfera, занимающейся переработкой промышленных отходов. Оно расположено в коммуне Бульгарограссо в области Ломбардия. Газета "Коррьере делла сера" уточняет, что предприятие занимается переработкой растворителей.

В момент взрыва на предприятии находились 33 человека. Взрыв произошел в одном из резервуаров. Пожарные все еще тушат пожар, начавшийся после взрыва.

Спасатели эвакуировали жителей нескольких домов, расположенных в непосредственной близости от завода. Глава коммуны Бульгарограссо Джампаоло Кузини заявил, что угрозы для здоровья местного населения нет, токсичные вещества в воздух не попали.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ВЗРЫВ, ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]