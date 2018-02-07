Посольство России откроет 18 марта избирательный пункт в Баку в связи с выборами президента РФ

Посольство России в Азербайджане откроет избирательный участок в Баку в день выборов президента РФ – 18 марта.

«Российские граждане, постоянно проживающие в Азербайджане либо находящиеся здесь временно, могут принять участие в голосовании на избирательном участке №8017, расположенном по адресу: г.Баку, улица Бакиханова, 17 (помещение консульского отдела Посольства)»,- говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что избирательный участок будет открыт с 8.00 до 20.00 местного времени.

«Для участия в голосовании необходимо предъявить паспорт или документ его заменяющий»,- отмечает дипведомство.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

Ф.Исазаде