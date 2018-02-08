Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны конфликтов соблюдать во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане "олимпийское перемирие".
"Я призываю все стороны конфликтов соблюдать "олимпийское перемирие" во время Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года", - сказал он накануне открытия Олимпиады.
"Основной посыл "олимпийского перемирия" состоит в том, что во имя наших общечеловеческих ценностей мы способны преодолеть политические разногласия. Эта задача более чем когда-либо актуальна для Корейского полуострова", - подчеркнул глава ООН.
А.Гутерриш выразил надежду на то, что "олимпийское перемирие" может послужить "распространению культуры мира".
XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан в Республике Корея.
7 февраля А.Гутерриш прибыл с официальным визитом в Республику Корея.
В ходе ежедневного брифинга для журналистов пресс-секретарь ООН Стефан Дюжарик сообщил, что Генсек намерен побывать в Олимпийской деревне и провести встречи с делегациями разных стран.
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