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Дальнее зарубежье 08.02.2018 09:45

Генсек ООН призвал стороны конфликтов соблюдать "олимпийское перемирие"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны конфликтов соблюдать во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане "олимпийское перемирие".

"Я призываю все стороны конфликтов соблюдать "олимпийское перемирие" во время Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года", - сказал он накануне открытия Олимпиады.

"Основной посыл "олимпийского перемирия" состоит в том, что во имя наших общечеловеческих ценностей мы способны преодолеть политические разногласия. Эта задача более чем когда-либо актуальна для Корейского полуострова", - подчеркнул глава ООН.

А.Гутерриш выразил надежду на то, что "олимпийское перемирие" может послужить "распространению культуры мира".

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан в Республике Корея.

7 февраля А.Гутерриш прибыл с официальным визитом в Республику Корея.

В ходе ежедневного брифинга для журналистов пресс-секретарь ООН Стефан Дюжарик сообщил, что Генсек намерен побывать в Олимпийской деревне и провести встречи с делегациями разных стран.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, ОЛИМПИАДА, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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