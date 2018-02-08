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Дальнее зарубежье 08.02.2018 10:16

Трамп намерен дать показания спецпрокурору Мюллеру, несмотря на советы юристов не делать этого - телеканал

Президент США Дональд Трамп хочет дать показания спецпрокурору по так называемому "российскому делу" Роберту Мюллеру, несмотря на советы юристов не делать этого, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источник.

"Он думает, что может это сделать. Он не понимает, насколько высоки ставки", - сказал телеканалу источник, знакомый с размышлениями Д.Трампа.

Ранее американские СМИ сообщали, что адвокаты Д.Трампа еще обсуждают с командой Р.Мюллера детали по возможному допросу президента.

Юристы президента США считают, что ему следует отказаться от встречи с Р.Мюллером, расследующим якобы имевшее место вмешательство России в американскую предвыборную президентскую кампанию. Согласно источникам The New York Times, юристы опасаются, что по итогам разговора с Р.Мюллером президента могут обвинить в лжесвидетельстве.

Сам Д.Трамп ранее заявлял, что готов ответить на вопросы Р.Мюллера под присягой.

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Тэги: США, ТРАМП, МЮЛЛЕР, ПОКАЗАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]