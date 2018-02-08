Поддержала 404-мя голосами проект закона "О сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности" палата представителей Конгресса США, сообщает посольство Украины в США на странице в Фейсбуке в ночь на четверг.
"Конгрессмены одобрили проект "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", направленный на продвижение активного взаимодействия между Украиной и США в сфере кибербезопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документ предусматривает помощь Украине в совершенствовании стратегии кибербезопасности, в частности, усиление защиты компьютерных сетей органов государственной власти.
Рассмотрение законопроекта состоялось в присутствии в пленарном зале посла Украины в США Валерия Чалого. Он подчеркнул: "В законопроекте отдельно подтверждается приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США".
Соавторами документа выступили также члены Конгрессового украинского кокуса, конгрессмен-демократ Брендан Бойл и конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик. В ведомстве подчеркнули, что перед вступлением в силу законопроект должен быть проголосован также Сенатом и подписан Президентом США.
Глава МИД Азербайджана отправился в Брюссель для участия в заседании Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС
ВС Азербайджана пресекли диверсию армянских военных в зоне карабахского конфликта: 1 противник убит, еще 2 – тяжело ранены
Правящая партия Азербайджана на съезде в четверг выдвинула Ильхама Алиева кандидатом в президенты на выборах 11 апреля
Манат и доллар продолжают сохранять позиции на валютном аукционе
Австралийская Benthic проведет геотехнические исследования на месте размещения новой платформы на блоке АЧГ
Среднегодовая доходность по активам Госнефтефонда Азербайджана в 2017гг превысила 2,3%
Бакинский международный гуманитарный форум пройдет в октябре – министр
Турпоток в Азербайджан в январе 2018г вырос на 17%, удельный вес россиян - 32%
Минздрав Азербайджана отбирает подрядчика строительства Центральной районной больницы Габалы
Азерсу получит 12 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Президент Алиев выделил 2 млн манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
Самолет южнокорейской пилотажной группы загорелся во время взлета на авиашоу в Сингапуре
Председатель наблюдательного совета «Банка Республика» Шакир Рагимов подвел итоги деятельности банка в 2017 году
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Тельман Алиев назначен главным исполнительным директором Caspian European Club
Бакинская Высшая Школа Нефти объявляет прием по программе MBA
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»