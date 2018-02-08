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СНГ 08.02.2018 11:26

Палата представителей Конгресса США поддержала проект закона "О сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности"

Поддержала 404-мя голосами проект закона "О сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности" палата представителей Конгресса США, сообщает посольство Украины в США на странице в Фейсбуке в ночь на четверг.

"Конгрессмены одобрили проект "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", направленный на продвижение активного взаимодействия между Украиной и США в сфере кибербезопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ предусматривает помощь Украине в совершенствовании стратегии кибербезопасности, в частности, усиление защиты компьютерных сетей органов государственной власти.

Рассмотрение законопроекта состоялось в присутствии в пленарном зале посла Украины в США Валерия Чалого. Он подчеркнул: "В законопроекте отдельно подтверждается приверженность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США".

Соавторами документа выступили также члены Конгрессового украинского кокуса, конгрессмен-демократ Брендан Бойл и конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик. В ведомстве подчеркнули, что перед вступлением в силу законопроект должен быть проголосован также Сенатом и подписан Президентом США.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, УКРАИНА, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]