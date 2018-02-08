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ТЭК 08.02.2018 09:23

Нефть продолжает дешеветь из-за роста добычи в США, Brent - $65,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в четверг на данных о росте добычи в США до рекордных уровней, сообщает Dow Jones.

По итогам торгов в среду падение стоимости WTI было максимальным в текущем году, по данным FactSet.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:07 подешевели на $0,19 (0,29%) - до $65,32 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена снизилась на $1,35 (2,02%) и составляла $65,51 за баррель - самый низкий уровень с 22 декабря.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март утром в четверг уменьшилась на $0,26 (0,42%) - до $61,53 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена упала на $1,6 (2,52%) и составляла $61,79 за баррель, что является минимумом с 8 января.

В Citigroup прогнозируют, что производство нефти в США может превзойти 11 млн баррелей в сутки к концу лета, то есть раньше правительственного прогноза, который предполагает достижение этого объема в ноябре.

"Добыча нефти в США продолжит достигать новых рекордов в течение 2018 года", - отмечают эксперты банка.

Согласно оценкам Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, опубликованным накануне, добыча нефти в США в текущем году составит в среднем 10,59 млн баррелей в сутки (б/с), в 2019 году - 11,18 млн б/с. Оба показателя были улучшены на 3,1% по сравнению с предыдущим прогнозом.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 февраля, выросли на 1,9 млн баррелей - до 420,25 млн баррелей. Резервы бензина увеличились на 3,41 млн баррелей, дистиллятов - на 3,93 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти за минувшую неделю на 2,8 млн баррелей, бензина - на 200 тыс. баррелей, но при этом снижение на 800 тыс. баррелей для дистиллятов.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, уменьшились за неделю на 711 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США по итогам недели выросла на 3% - до 10,251 млн баррелей в сутки (б/с), нового рекорда для еженедельных данных.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]