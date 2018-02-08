Манат укрепился к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 8 февраля сохранил 1,7001 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 8 февраля ЦБА установил на уровне 2,0841 манат/$ (7 февраля - 2,1062 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 8 февраля установил 0,0295 манат/1RUB (7 февраля - 0,0299 манат/1RUB).

Н.Аббасова