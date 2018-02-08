Азербайджанская делегация прибыла в Южную Корею на Зимние Олимпийские игры

Азербайджана на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) будет представлять один спортсмен – горнолыжник Патрик Брахнер, сообщали агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе министерства молодежи и спорта.
«Азербайджанская делегация уже находится в Южной Корее. Делегацию возглавляет замминистра молодежи и спорта Исмайыл Исмайылов. Азербайджан на играх будет представлен одним спортсменом - горнолыжником», - отметили в министерстве.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.
Ф.Исазаде
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