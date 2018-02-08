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Спорт 08.02.2018 09:47

Азербайджанская делегация прибыла в Южную Корею на Зимние Олимпийские игры

Азербайджана на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) будет представлять один спортсмен – горнолыжник Патрик Брахнер, сообщали агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе министерства молодежи и спорта.

«Азербайджанская делегация уже находится в Южной Корее. Делегацию возглавляет замминистра молодежи и спорта Исмайыл Исмайылов. Азербайджан на играх будет представлен одним спортсменом - горнолыжником», - отметили в министерстве.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

Ф.Исазаде

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Тэги: КОРЕЯ, ОЛИМПИАДА, ДЕЛЕГАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]