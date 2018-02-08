Минздрав Азербайджана отбирает подрядчика строительства Центральной районной больницы Габалы

Министерство здравоохранения Азербайджана объявило тендер на отбор подрядчика строительства Центральной районной больницы города Габала, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минздраве.

Тендер предусматривает выполнение работ в рамках первой фазы строительства. Стоимость участия в тендере составляет 600 манатов.

Претенденты должны представить необходимую тендерную документацию до 14 марта 2018 года. Тендерные предложения принимаются до 29 марта. Вскрытие пакета тендерных предложений состоится 30 марта.

Телефон для справок (012) 565 12 41.

Б.Рустамбеков