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Здравоохранение 08.02.2018 09:51

Минздрав Азербайджана отбирает подрядчика строительства Центральной районной больницы Габалы

Министерство здравоохранения Азербайджана объявило тендер на отбор подрядчика строительства Центральной районной больницы города Габала, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минздраве.

Тендер предусматривает выполнение работ в рамках первой фазы строительства. Стоимость участия в тендере составляет 600 манатов.

Претенденты должны представить необходимую тендерную документацию до 14 марта 2018 года. Тендерные предложения принимаются до 29 марта. Вскрытие пакета тендерных предложений состоится 30 марта.

Телефон для справок (012) 565 12 41.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНЗДРАВ, БОЛЬНИЦА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]