Минздрав Азербайджана отбирает подрядчика строительства Центральной районной больницы Габалы

Министерство здравоохранения Азербайджана объявило тендер на отбор подрядчика строительства Центральной районной больницы города Габала, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минздраве.
Тендер предусматривает выполнение работ в рамках первой фазы строительства. Стоимость участия в тендере составляет 600 манатов.
Претенденты должны представить необходимую тендерную документацию до 14 марта 2018 года. Тендерные предложения принимаются до 29 марта. Вскрытие пакета тендерных предложений состоится 30 марта.
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Б.Рустамбеков
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