Бакинская Высшая Школа Нефти объявляет прием по программе MBA

Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) впервые начинает прием студентов Магистратуры делового администрирования (Master of Business Administration – MBA). Наряду с уже существующими программами магистратуры по специальностям «Нефтяная инженерия» и «Химическая инженерия», с 2018-2019 учебного года вуз также предлагает магистрантам обучение по программе MBA и по специальности «Инженерия автоматизации процессов».
Планируется, что на учебу в БВШН по программе MBA будет принято 30 студентов. Она построена таким образом, чтобы в ней могли принять участие и работающие специалисты: занятия проводятся в вечерние часы. Двухгодичный курс MBA, как и все обучение в Высшей школе, будет вестись на английском языке как азербайджанскими, так и зарубежными опытными преподавателями и профессорами.
Программа MBA предусматривает изучение, среди других, таких важных тем, как управление и организация, финансовый менеджмент, международный бизнес, экономическая статистика, маркетинговые концепции, управленческий учет, стратегический менеджмент, капиталовложения и финансовые стратегии, изучение рынка, а также управление в таких областях как экономика, производство, человеческие ресурсы, информационные технологии,
Учеба в магистратуре по программе MBA в Бакинской Высшей школе нефти, которая сегодня является самым современным высшим учебным заведением в стране, где подготовка национальных инженерных кадров ведется в соответствии с международными стандартами, предоставляет молодым людям большие возможности для приобретения теоретических знаний и практических навыков в области управления, менеджмента и бизнеса.
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