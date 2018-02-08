Посол РФ в Ираке полагает, что Багдад подаст Москве заявку на поставку С-400

В Москве рассчитывают, что Ирак направит заявку на закупку зенитного ракетных комплексов С-400 "Триумф", заявил посол России в Багдаде Максим Максимов.

"Надеюсь, с иракской стороны поступят новые заявки на закупки вооружений отечественных производителей. Это же касается и ЗРК С-400 "Триумф". Когда получим соответствующий запрос от правительства Ирака, будем его обсуждать", - сказал М.Максимов в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что "военно-техническое сотрудничество с Ираком развивается хорошими темпами".

"Мы всегда говорили, что готовы оказывать этой стране всемерное содействие в укреплении обороноспособности вооруженных сил. В рамках ВТС российский военно-промышленный комплекс уже поставил иракскому правительству большое количество военной техники, которая хорошо зарекомендовала себя на полях сражений против ИГИЛ в Ираке", - сказал посол.

"Речь идет о вертолетах Ми-35М и Ми-28Н, штурмовиках Су-25, ПТРК "Корнет-Э" и другой продукции военного назначения. Контакты в данной области у нас продолжаются. Иракские военные посещают проводимые в России специализированные выставки военной техники", - пояснил М.Максимов.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки С-400 по контракту в Китай.

Официально сообщалось также о подписании контракта на поставку четырех дивизионов С-400 Турции. Поставки планируется начать в марте 2020 года.

5 ноября 2017 года в пресс-службе ФСВТС сообщали, что Россия и Саудовская Аравия подписали контракт на поставку ЗРС С-400.

"Мы рассматриваем до 10 заявок на этот комплекс. Уже известно, что контракты подписаны с Турцией, с Саудовской Аравией. Поставка этих комплексов уже идет, как известно, в Китай", - сказал в январе в интервью телеканалу НТВ заместитель главы "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.

Зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Две системы ПВО С-400 обеспечивают оборону российских баз Хмеймим и Тартус в Сирии.