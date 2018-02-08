Потери проправительственных сил Сирии в результате удара коалиции США превысили 100 человек - СМИ

Более 100 бойцов проправительственных сил Сирии стали жертвами "ответного" удара руководимой США антиигиловской коалиции, сообщил телеканал CNN.
"Мы оцениваем потери проправительственных сил Сирии, которые вступили в противоборство с "Сирийскими демократическими силами" и коалицией, в 100 и более человек. Эти меры были приняты в целях самообороны", - цитирует в четверг телеканал заявление представителя коалиции.
Он отметил, что огонь по проправительственным силам Сирии прекратился после того, как они вернулись на свою сторону линии разграничения.
Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что западная коалиция нанесла ответные удары после того, как штаб "Сирийских демократических сил" подвергся нападению со стороны проправительственных сил Сирии.
"Сирийские проправительственные силы инициировали неспровоцированное нападение на штаб "Сирийских демократических сил" 7 февраля. Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил совместно с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликта на реке Евфрат", - заявили представители США.
"Для защиты коалиционных и партнерских сил коалиция нанесла удары по атакующим силам, чтобы отразить акт агрессии против партнеров, участвующих в борьбе с ИГИЛ ", - отмечается в сообщении.
Телеканал сообщает, что в нападении на штаб принимали участие танки т-54 и Т-62, был предпринят артиллерийский обстрел. Около 30 снарядов взорвались в 500 метрах от штаба.
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